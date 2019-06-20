​Американский сенат провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели на этой неделе закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщило издание Politico, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Представители ВМС проинформировали сенаторов о встречах американских пилотов с объектами в небе, которые им не удалось распознать.

Представитель сенатора Марка Уорнера, вице-президента комитета по разведке, подтвердила телеканалу, что в конгрессе серьезно подходят к этой проблеме.

"Если пилоты сообщают об опасностях для полетов, которые мешают тренировкам и подвергают их риску, сенатор Уорнер требует ответов на эти вопросы. Не важно, идет ли речь о метеорологических аэростатах, маленьких зеленых человечках или о чем-то другом", - заявила представитель сенатора.

Президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что "не особенно верит" в существование НЛО, несмотря на сообщения американских пилотов о летательных аппаратах неизвестной принадлежности. Трамп сообщил, что проводил с помощниками краткую встречу по этому вопросу.

Ранее, как сообщил телеканал ABC, американские ВМС обновили руководство для пилотов о том, как сообщать о "неопознанных и/или неидентифицированных летающих объектах", в связи с тем что количество таких рапортов в последние годы увеличилось.