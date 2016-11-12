Американский журнал по ошибке выпустил в продажу номер, посвященный победе Хиллари Клинтон

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Американский журнал "NEWSWEEK" по ошибке выпустил в продажу номер, посвященный победе Хиллари Клинтон на президентских выборах.

Как сообщает Report со ссылкой на New York Post, выяснилось, что издание готовило сразу два варианта журнала, на случай победы каждого из кандидатов, после чего оба тиража были отправлены дистрибьютору.

Дистрибьютор же, будучи уверен в победе Клинтон, отправил в магазины только один вариант издания. В итоге на прилавках в среду появился номер с заголовком "Мадам президент".

Всего же было напечатано 125 тыс. экземпляров. После этого тираж отозвали, а читателям принесли извинения.