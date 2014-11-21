Американский обозреватель рассказал о самой большой ошибке Обамы

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Политический обозреватель Роберт У. Мерри в своей статье для The National Interest подверг критике президента США Барака Обаму за то, что тот не выполнил своих предвыборных обещаний. При этом главной ошибкой главы государства эксперт считает "его неспособность изменить политическую культуру в Вашингтоне".

По словам аналитика, Обама пришел к власти в тот момент, когда отношения между демократами и республиканцами в Вашингтоне были весьма сложными. Мерри отмечает, что, несмотря на то что действующий президент обещал исправить сложившуюся ситуацию, положение дел не улучшилось.

По мнению обозревателя, в Вашингтоне до сих пор сохраняются разногласия по вопросу, кто ответственен за усиливающуюся вражду внутри национальной политики США.

"Глядя на то, как работает американская политика, вина за эти процессы ложится на Обаму", — полагает политолог.

Обозреватель убежден, что поддержку американского общества Обама получил за свои "высокие устремления и красноречие". Однако, по мнению Мерри, неспособность Обамы выполнить свои обещания породила множество претензий.

Обозреватель считает, что политическая вражда в США усиливается, так как "события вышли за рамки устаревших политических парадигм", а политики цепляются за "старые идеи, которые уже не работают". Тем не менее, по словам аналитика, Обама вместо "формирования новых парадигм и начала новой политической эры" продолжил искать опору в устаревших, по мнению Мерри, политических понятиях, таких как "перераспределение доходов, классовый конфликт и правительственная экспансия".

Политолог отмечает, что самым большим достижением, на его взгляд, президент США считает создание системы доступной медицинской помощи (ObamaCare), но "это привнесло в политический организм чуть ли не больше вражды и яда, чем любое другое правительственное решение в прошлом".

Выборы в сенат США, на которых победу одержала Республиканская партия, состоялись 4 ноября. После них звучали призывы отказаться от политической повестки дня Барака Обамы. Несмотря на призывы республиканцев не принимать иммиграционный закон, президент США 21 ноября легализовал положение более 5 млн иммигрантов на территории страны, что вызвало волну резкой критики со стороны представителей Республиканской партии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".