Американский летчик погиб при пилотировании российского военного самолета

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ На испытательном полигоне в штате Невада произошло крушение боевого самолета российского производства, которым управлял пилот Эрик Шульц, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Авария произошла 5 сентября. Самолет разбился примерно в 160 км от учебно-тренировочной базы, где работает секретное подразделение Red Hat. Пресс-секретарь базы рассказал о смерти пилота, но не уточнил обстоятельства и тип машины.

По информации журнала, Шульц работал на базе, которая занимается оценкой и испытаниями секретных аппаратов, в том числе иностранного производства. Предположительно, в последние годы там испытывали российские МиГ-29 и Су-27.