Американский истребитель F-16 разбился в ходе тренировочного полета

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Американский истребитель F-16 разбился в ходе ночного тренировочного полета в Аризоне около мексиканской границы.

Как отмечает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщается на официальной странице 162-го авиакрыла ВВС. Судьба единственного пилота на данный момент неизвестна.

Военные с американской базы Форт Уачука оцепили место катастрофы.

С начала года это уже шестой случай крушения F-16.

F-16 - основной американский фронтовой истребитель. Он был разработан в 1974 году, а в производстве находится с конца 1970-х годов. Он стоит или стоял на вооружении ВВС более 20 стран.

Производство F-16 прекращено в 2005 году, однако самолеты продолжают проходить различные программы модернизации.

Это один из самых массовых истребителей четвертого поколения - всего было построено около 4,5 тысяч единиц.