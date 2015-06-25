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    Американский истребитель F-16 разбился в ходе тренировочного полета

    Судьба единственного пилота на данный момент неизвестна

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Американский истребитель F-16 разбился в ходе ночного тренировочного полета в Аризоне около мексиканской границы.

    Как отмечает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщается на официальной странице 162-го авиакрыла ВВС. Судьба единственного пилота на данный момент неизвестна.

    Военные с американской базы Форт Уачука оцепили место катастрофы.

    С начала года это уже шестой случай крушения F-16. 

    F-16 - основной американский фронтовой истребитель. Он был разработан в 1974 году, а в производстве находится с конца 1970-х годов. Он стоит или стоял на вооружении ВВС более 20 стран.

    Производство F-16 прекращено в 2005 году, однако самолеты продолжают проходить различные программы модернизации.

    Это один из самых массовых истребителей четвертого поколения - всего было построено около 4,5 тысяч единиц.

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