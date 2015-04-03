Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Эсминец американских ВМС "Джейсон Данхем" миновал зону проливов и вышел в Черное море. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщил военно-дипломатический источник.

"Американский эсминец "Джейсон Данхем" завершил прохождение проливной зоны (Босфор и Дарданеллы) и вошел в акваторию Черного моря", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что корабль пробудет в Черном море до 14 апреля. О целях пребывания эсминца ВМС США в акватории Черного моря не сообщается.

После обострения ситуации на Украине командование НАТО приняло решение об активизации морской деятельности в непосредственной близости от берегов России. В марте этого года в Черное море вошел отряд из шести кораблей альянса, который провел ряд совместных учений и артиллерийских стрельб совместно с ВМС Турции и Румынии.