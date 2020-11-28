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Американский авианосец направляется в Персидский залив

Американский авианосец направляется в Персидский залив Наряду с USS Nimitz в регион прибудут еще несколько кораблей
Другие страны
28 ноября 2020 г. 10:46
Американский авианосец направляется в Персидский залив

США направили авианосец USS Nimitz в Персидский залив на фоне планов сократить число американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщила корреспондент CNN Барабара Старр на своей странице в Twitter.

Ссылаясь на источник в военной сфере, журналист подчеркнула, что решение о возвращении авианосца в Персидский залив было принято еще до убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Наряду с USS Nimitz в регион прибудут еще несколько кораблей.

Ранее и.о. министра обороны Соединенных Штатов Кристофер Миллер заявил, что численность американских военных в Афганистане до 15 января сократится с 4,5 до 2,5 тысячи человек, в Ираке – до 2,5 тысячи человек.

Накануне стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

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