Американский авианосец направляется в Персидский залив

Наряду с USS Nimitz в регион прибудут еще несколько кораблей

США направили авианосец USS Nimitz в Персидский залив на фоне планов сократить число американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщила корреспондент CNN Барабара Старр на своей странице в Twitter.

Ссылаясь на источник в военной сфере, журналист подчеркнула, что решение о возвращении авианосца в Персидский залив было принято еще до убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Наряду с USS Nimitz в регион прибудут еще несколько кораблей.

Ранее и.о. министра обороны Соединенных Штатов Кристофер Миллер заявил, что численность американских военных в Афганистане до 15 января сократится с 4,5 до 2,5 тысячи человек, в Ираке – до 2,5 тысячи человек.

Накануне стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.