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Американские политики поздравили Азербайджан - ВИДЕО

Американские политики поздравили Азербайджан - ВИДЕО Генконсул подчеркнул, что Азербайджан готов к региональному миру и предпринимает важные шаги для этого
Другие страны
27 мая 2021 г. 12:56
Американские политики поздравили Азербайджан - ВИДЕО

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе отметило 28 мая - День Республики в виртуальном формате. В мероприятии приняли участие известные американские политики и общественные деятели.

Как сообщили Report в генконсульстве, на мероприятии, транслируемом посредством социальных сетей, были продемонстрированы приветственные сообщения политических деятелей западных штатов США, а также влиятельных религиозных лидеров и представителей общин. Выступивший на мероприятии генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев поведал о создании первой республики, ставшим знаменательным событием в истории Азербайджана.

Он отметил, что Азербайджан, восстановивший свою независимость в 1991 году, ныне является одной из самых стремительно развивающихся стран мира.

Генеральный консул отметил, что в прошлом году Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева освободила наши земли, восстановив историческую справедливость.

Подчеркивалось, что ныне ведутся восстановительные работы на освобожденных территориях.

Генконсул подчеркнул, что Азербайджан готов к региональному миру и предпринимает важные шаги для этого.

Сенатор от Калифорнии Джош Ньюман (Josh Newman), сенатор от Аризоны Дж.Д. Меснард, сенатор штата Юта Джин Дэвис (Gene Davis), председатель Сената штата Вашингтон (2015-2017), член провинциального совета штата Пирс Пэм Роуч (Pam Roach), мэр Орвейна, штат Калифорния, Фаррах Хан (Farrah Khan) и председатель городского совета Сан-Диего Стивен Уитборн (Steven Whitburn) в своих поздравительных видеообращениях подчеркнули, что АДР является первой демократической республикой мусульманского мира.

Глава Американского еврейского комитета Дэвид Харрис (David Harris) и заместитель председателя престижного Центра Симона Визенталя раввин Абрахам Купер (Abraham Cooper), главный раввин Синайской синагоги Дэвид Уолп (David Wolpe), самый влиятельный раввин США по опросу журнала "Newsweek" Сюзан Азиззаде (Susan Azizzadeh), президент Федерации американских евреев Ирана, один из лидеров азиатской общины в США, руководитель организации FACE Hepin Im, президент Конгресса христианских лидеров Джонни Мур (Johnny Moore), основатель еврейского республиканского альянса Мик Силберман (Mitch Silberman), член Калифорнийского совета Бахаи Рэндольф Доббс (Randolph Dobbs), председатель пакистанского Совета Аднан Хан (Adnan Khan), экс-президент Ассамблеи турецких ассоциаций Америки Эргюн Кырлыковалы и президент Калифорнийского Фонда Дружбы в своих видео-обращениях коснулись высокого уровня толерантности Азербайджана, традиций мультикультурализма, являющихся образцом для всего мира.

C мероприятием можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на английском языке American politicians congratulate Azerbaijan - VIDEO
Версия на азербайджанском языке Amerikalı siyasətçilər Azərbaycanı təbrik ediblər - VİDEO

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