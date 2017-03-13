Американец поджег магазин индийцев, перепутав их с арабами

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Житель штата Флорида поджег магазин, которым владеют индуисты-выходцы из Индии, поскольку перепутал их с мусульманами.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Поджигатель объяснил, что хотел, чтобы "эти арабы убрались из нашей страны". Это уже не первый случай нападения на индийцев в США за последнее время.

По информации телеканала, который ссылается на полицейские источники, инцидент произошел в минувшую пятницу. 64-летний Ричард Ллойд подогнал мусорный контейнер к магазину, принадлежащему индийцам, и поджег его. К счастью пожар удалось быстро потушить.

Ллойд был задержан и сообщил полиции, что он был уверен в том, что магазином владеют арабы-мусульмане, и что он "возмущен тем, что они делают на Ближнем Востоке". Поджигатель заявил, что он поступил так "ради Америки".