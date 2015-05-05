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    ​Американцы в Ираке ошибочно бомбили "своих"

    В результате погибли два добровольца

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Истребители коалиции во главе с США снова ошибочно нанесли удар по позициям иракских ополченцев недалеко от Багдада, в результате погибли два добровольца.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Fars.

    Как сообщается, коалиция не первый раз наносит авиаудар по ополченцам, воюющим на стороне правительственных сил, пишет Корреспондент.

    Так, 29 марта истребители коалиции ошибочно нанесли восемь ударов по позициям иракских ополченцев в районе северного города Тикрита, где те сражались с боевиками террористической группировки "Исламское государство". В результате несколько ополченцев получили ранения.

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