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    ​Американца приговорили к трем годам тюрьмы за угрозы Обаме в Facebook

    Жюри присяжных признало мужчину виновным еще в январе

    Баку. 26 Марта. REPORT.AZ/ Окружной судья штата Висконсин Уильям Конли приговорил Брайана Датчера к трем годам тюрьмы за угрозы в адрес президента США Барака Обамы летом прошлого года.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Датчер обвинялся в написании комментария на своей странице в Facebook в июне 2015 года с обещанием выполнить свой конституционный долг — убить Обаму в ходе его визита в город Ла-Кросс.

    Также охранник библиотеки города Ла-Кросс сказал, что Датчер говорил ему о своих намерениях застрелить президента.

    В январе федеральный суд присяжных признал Датчера виновным в угрозах президента Обамы.

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