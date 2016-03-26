​Американца приговорили к трем годам тюрьмы за угрозы Обаме в Facebook

Баку. 26 Марта. REPORT.AZ/ Окружной судья штата Висконсин Уильям Конли приговорил Брайана Датчера к трем годам тюрьмы за угрозы в адрес президента США Барака Обамы летом прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Датчер обвинялся в написании комментария на своей странице в Facebook в июне 2015 года с обещанием выполнить свой конституционный долг — убить Обаму в ходе его визита в город Ла-Кросс.

Также охранник библиотеки города Ла-Кросс сказал, что Датчер говорил ему о своих намерениях застрелить президента.

В январе федеральный суд присяжных признал Датчера виновным в угрозах президента Обамы.