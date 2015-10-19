​Американца обвинили в убийстве 1982 года после звонка на телешоу

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Прокуратура выдвинула обвинения в убийстве 50-летнему Хосе Феррейра после звонка на телешоу и слишком подробного описания дела о пропаже школьницы из Милуоки в 1982 году.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, директор телекомпании WISN 12 рассказал, что сотрудники отдела новостей обратились в полицию после звонка, показавшегося им странным и тревожным.

13-летняя Кэрри Энн Йопек в 1982 году не вернулась домой из школы, ее тело случайно было найдено спустя полтора года.

Обвиняемый в тот год и сам был подростком. Неизвестно, почему он решил позвонить в телестудию спустя 33 года.

Феррейра ожидает суда в тюрьме округа Милуоки.