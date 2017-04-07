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    Al Arabiya: В результате ракетного удара США погибли четверо, уничтожена инфраструктура военной базы в Сирии

    Губернатор Хомса: Спасательные и противопожарные операции на аэродроме продолжались на протяжении двух часов

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Ракетный удар США по авиабазе в Сирии в районе Хомса, по предварительным данным, не привел к большим человеческим жертвам. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил  губернатор Хомса Талал Барази.

    По его словам, при этом был причинен материальный ущерб.

    Барази добавил, что спасательные и противопожарные операции на аэродроме продолжались на протяжении двух часов.

    По информации Al Arabiya, жертвами обстрела американскими крылатыми ракетами военного аэродрома Шайрат в сирийской провинции Хомс стали по меньшей мере четверо военнослужащих сирийских вооруженных сил, в результате атаки практически полностью уничтожена инфраструктура военной базы.

    Официального подтверждения из Дамаска пока не поступало.

    В ночь на 7 апреля США нанесли удар по базе в районе Хомса в Сирии, выпустив более 50 крылатых ракет.

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