Al Arabiya: В результате ракетного удара США погибли четверо, уничтожена инфраструктура военной базы в Сирии

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Ракетный удар США по авиабазе в Сирии в районе Хомса, по предварительным данным, не привел к большим человеческим жертвам. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил губернатор Хомса Талал Барази.

По его словам, при этом был причинен материальный ущерб.

Барази добавил, что спасательные и противопожарные операции на аэродроме продолжались на протяжении двух часов.

По информации Al Arabiya, жертвами обстрела американскими крылатыми ракетами военного аэродрома Шайрат в сирийской провинции Хомс стали по меньшей мере четверо военнослужащих сирийских вооруженных сил, в результате атаки практически полностью уничтожена инфраструктура военной базы.

Официального подтверждения из Дамаска пока не поступало.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по базе в районе Хомса в Сирии, выпустив более 50 крылатых ракет.