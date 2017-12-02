Акула убила американскую туристку в Тихом океане

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Американская туристка погибла у берегов необитаемого острова Кокос в Тихом океане после нападения тигровой акулы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте телеканала Sky News.

Морской хищник атаковал группу туристов, которые вместе с инструктором занимались дайвингом неподалеку от острова. Пострадавшую вытащили из воды после того, как ее несколько раз укусила акула. Женщине оказали первую помощь, однако она скончалась от полученных ран.

В результате нападения также получил травмы инструктор. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Мужчина рассказал, что хищник напал на дайверов, когда те всплывали после погружения. Группа попыталась оторваться от преследовавшей их акулы, но тщетно.

Как сообщает Министерство окружающей среды, энергетики и телекоммуникаций Коста-Рики, трагедия произошла в Тихом океане в 530 километрах от побережья.

Тигровые акулы крайне опасны для человека. Они вырастают примерно до 4,6 метра в длину и весят около 800 килограммов. Это один из самых распространенных видов акул на Земле. Тигровые акулы встречаются в основном в тропических и субтропических водах. Особенно они распространены в центральной части Тихого океана: от берегов Японии до Новой Зеландии.