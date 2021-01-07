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Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заморозили

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заморозили Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены минимум на две недели.
Другие страны
7 января 2021 г. 20:30
Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заморозили
Дональд Трамп

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены минимум на две недели.

Как передает Report, об этом объявил в посте на своей странице основатель Facebook Марк Цукерберг.

"Мы считаем, что риск, если мы разрешим президенту продолжать пользоваться нашими услугами во время этого периода (до инаугурации Джо Байдена - ред.), просто слишком велик. Поэтому мы продлеваем блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределенный срок, по меньшей мере, на следующие две недели, пока не завершится мирная передача власти", - написал Цукерберг.

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