Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заморозили

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены минимум на две недели.

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены минимум на две недели.

Как передает Report, об этом объявил в посте на своей странице основатель Facebook Марк Цукерберг.

"Мы считаем, что риск, если мы разрешим президенту продолжать пользоваться нашими услугами во время этого периода (до инаугурации Джо Байдена - ред.), просто слишком велик. Поэтому мы продлеваем блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределенный срок, по меньшей мере, на следующие две недели, пока не завершится мирная передача власти", - написал Цукерберг.