Акции против расизма проходят по всей Германии - ФОТО

Акции против расизма и в память о погибших в Ханау проходят по всей Германии.

Как сообщает европейское бюро Report, более чем в 50 городах жители вышли на пикеты.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также принимает участие в шествии. Штайнмайер назвал произошедшее "жестоким актом террористического насилия" и призвал общество не позволить "запугать себя".

"Расизм - это яд, ненависть - это яд", - так отреагировала на произошедшее канцлер ФРГ Ангела Меркель, отметив, что государство стоит на защите прав и достоинства каждого человека в Германии. Тем, кто пытается расколоть страну по признакам расовой или религиозной принадлежности, будет дан жесткий отпор, предупредила она.

Отметим, что в двух районах города Ханау в ночь на 20 февраля были застрелены 11 человек. Затем полиция нашла еще два трупа в одной из квартир, в том числе тело предполагаемого преступника. Позднее личность преступника была установлена, он руководствовался правоэкстремистскими мотивами.