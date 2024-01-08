Акции Boeing падают на 8% после инцидента с 737 MAX 9

Акции Boeing Corp. теряют в цене на внебиржевых торгах более 8% в связи с разгерметизацией самолета 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines и приостановкой полетов всех лайнеров этой конфигурации в США, Европе и других странах мира.

Акции Boeing Corp. теряют в цене на внебиржевых торгах более 8% в связи с разгерметизацией самолета 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines и приостановкой полетов всех лайнеров этой конфигурации в США, Европе и других странах мира.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Напомним, что 6 января пассажирский самолет Boeing 737 MAX 9, направлявшийся из Портленда в Онтарио, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, после того как у лайнера отвалилась заглушка люка аварийного выхода. Глава Минтранса США Пит Буттиджич тут же объявил о расследовании причин аварийной посадки, а Alaska Airlines приостановила полеты на 65 самолетах этого типа. Позднее FAA решило приостановить эксплуатацию отдельных самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения инспекций.

Речь шла исключительно о модификации 737 MAX, в которой люк в центральной части самолета, обычно предназначенный для аварийного выхода пассажиров, наглухо закрывается заглушкой. Это делается по требованию авиакомпаний, которые заказывают лайнеры для выполнения региональных рейсов с малым пассажиропотоком. На таких рейсах этот дополнительный выход не нужен для удовлетворения требований безопасности эвакуации.

Полеты на самолетах этой конфигурации также приостановили турецкие авиакомпании. А 7 января о приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX 9 до выяснения причин инцидента объявило и Европейское агентство безопасности полетов, отметив при этом, что самолеты данной конфигурации не используются ни одной авиакомпанией, зарегистрированной в ЕС.

Сегодня Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил об обнаружении оторвавшейся заглушки люка. Ее обнаружил школьный учитель по имени Боб на заднем дворе своего дома в Портленде в районе Сидар-Хиллз. Регулятор проверит заглушку, после чего объявит, что могло стать причиной инцидента.