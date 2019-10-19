Акар провел переговоры с американским коллегой

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с американским коллегой Марком Эспером.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Согласно информации, в ходе беседы была подчеркнута нацеленность на успешную реализацию усилий по формированию зоны безопасности, согласованных Турцией и США 17 октября, в рамках уважения к территориальной целостности Сирии.

Глава турецкого военного ведомства отметил необходимость выполнения взятых на себя США обязательств.

Отмечено, что в Анкаре внимательно отслеживают процесс отвода боевиков террористической организации PKK/YPG из зоны безопасности в течение оговоренных в турецко-американском соглашении 120 часов, изъятия тяжелого вооружения и ликвидации укреплений группировки.

Кроме того, выражена решимость Анкары по вопросу борьбу с террористической организацией ДЕАШ.

Глава Миннацобороны Турции подчеркнул, что в случае агрессивных и враждебных действий по отношению к себе ВС Турции воспользуются законным правом на самооборону.