​На месте крушения самолета AirAsia обнаружили четыре крупных обломка

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Спасатели на месте крушения самолета AirAsia ообнаружили четыре крупных обломка.

Как передает Report, об этом сообщает ИТАР ТАСС со ссылкой на главу поискового и спасательного агентства Индонезии Бамбанга Соэлисти.

Самый большой достигает 18 метров в длину и 5,4 в ширину – они были обнаружены на глубине около 30 метров.

В том же районе до этого было замечено нефтяное пятно. Найти «черные ящики» упавшего лайнера спасателям до сих пор не удалось. В настоящее время их работу усложняют плохие погодные условия.

Пассажирский самолет AirAsia выполнял рейс по маршруту Сурабай (Индонезия) – Сингапур и исчез с радаров 28 декабря рано утром. 30 декабря глава ВВС Индонезии подтвердил обнаружение обломков лайнера у берегов острова Борнео.