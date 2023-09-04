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Агентство ООН запросило 1 млрд долларов на поддержку суданских беженцев

Агентство ООН запросило 1 млрд долларов на поддержку суданских беженцев Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) запросило 1 млрд долларов на оказание помощи жителям Судана, решившим покинуть страну после начала на ее территории вооруженных столкновений в апреле 2023 года.
Другие страны
4 сентября 2023 г. 17:17
Агентство ООН запросило 1 млрд долларов на поддержку суданских беженцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) запросило 1 млрд долларов на оказание помощи жителям Судана, решившим покинуть страну после начала на ее территории вооруженных столкновений в апреле 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе организации.

"УВКБ и 64 гуманитарные организации сегодня запросили 1 млрд долларов для того, чтобы обеспечить необходимую помощь и защиту более 1,8 млн беженцев, которые, как ожидается, прибудут в пять пограничных с Суданом стран до конца 2023 года", - говорится в сообщении организации.

Согласно УВКБ, уже внесенных пожертвований в рамках чрезвычайного регионального плана помощи беженцам будет недостаточно, они покроют "лишь 19% возросших потребностей" в гуманитарной помощи.

Отмечается, что запрашиваемые средства предполагается потратить на обеспечение беженцев водой и продовольствием, денежным довольствием, а также на оказание им медицинских услуг и размещение в местах временного проживания.

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Версия на английском языке UN says $1 billion required for Sudan refugees

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