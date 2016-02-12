Двое миротворцев ООН погибли в результате нападения в Мали

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Двое миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли в результате нападения в городе Кидал на севере страны. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИНУСМА.

Детали инцидента, приведшего к гибели ооновских миротворцев, не раскрываются, также неизвестно, кто стоит за вылазкой.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии и распространением в регионе оружия с ливийских складов.