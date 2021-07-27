AFP: в ДР Конго ликвидированы 15 террористов

По меньшей мере 15 боевиков из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убиты в ходе продолжавшейся трое суток армейской операции на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

По меньшей мере 15 боевиков из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убиты в ходе продолжавшейся трое суток армейской операции на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

"В ходе наступления в районе Чаби, которое началось в субботу, ликвидированы 15 повстанцев", - цитирует AFP военного губернатора провинции Итури генерал-лейтенанта Джонни Лубоя. По его словам, правительственные силы потеряли убитыми семь военнослужащих.

В провинции Итури с 6 мая действует осадное положение, которое ввел своим указом президент ДРК Феликс Чисекеди по причине ухудшения ситуации в области безопасности. Распоряжением главы государства в соответствии со статьей 86 Конституции ДР Конго гражданская администрация заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Северное Киву.