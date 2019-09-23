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Афганский полицейский открыл огонь по иностранным военным в аэропорту Кандагара

Афганский полицейский открыл огонь по иностранным военным
© AP

Афганский полицейский открыл огонь по иностранным военным в аэропорту города Кандагар, после чего был убит находившимися поблизости военнослужащими, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, полицейский начал беспорядочную стрельбу, но "был убит в завязавшейся перестрелке".

Представитель американских сил в Афганистане подтвердил, что в аэропорту Кандагара была совершена попытка вооруженного нападения на иностранных военных. По словам американского офицера, "эта попытка была безуспешной, стрелявший убит".

О возможных жертвах среди иностранных военнослужащих не сообщается.

Сразу же после инцидента аэропорт Кандагара был закрыт. 

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