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    Афганские талибы ведут переговоры с Пакистаном

    Пакистан пытается наладить прямые переговоры между талибами и новым правительством Афганистана

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Афганские талибы ведут переговоры с Пакистаном

    Report со ссылкой на BBC отмечает, что делегация талибов из Афганистана провела предварительные переговоры с представителями Пакистана в Исламабаде. Делегация талибов уже вернулась в Катар, но ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни.

    Пакистан пытается наладить прямые переговоры между талибами и новым правительством Афганистана.

    На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани поблагодарил Пакистан за его усилия по налаживанию диалога.

    Насколько известно BBC, центральное руководство движения Талибан одобрило переговоры с Пакистаном.

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