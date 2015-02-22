Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Афганские талибы ведут переговоры с Пакистаном

Report со ссылкой на BBC отмечает, что делегация талибов из Афганистана провела предварительные переговоры с представителями Пакистана в Исламабаде. Делегация талибов уже вернулась в Катар, но ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни.

Пакистан пытается наладить прямые переговоры между талибами и новым правительством Афганистана.

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани поблагодарил Пакистан за его усилия по налаживанию диалога.

Насколько известно BBC, центральное руководство движения Талибан одобрило переговоры с Пакистаном.