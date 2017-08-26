 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Афганистан призвал Россию оказать помощь в восстановлении мира в стране

    Посол Афганистана в Москве Абдул Каюм Кочай: Мы хотели бы, чтобы Россия тоже помогала афганцам, чтобы пришла к нам безопасность и мир в Афганистане

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Посол Афганистана в Москве Абдул Каюм Кочай заявил, что в Кабуле хотели бы, чтобы Россия "тоже помогала афганцам", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы хотели бы, чтобы Россия тоже помогала афганцам, чтобы к нам пришла безопасность и мир в Афганистане", - сказал посол.

    Он отметил, что "мы хотим, чтобы у нас с Россией отношения были очень хорошие, несмотря на то, что в истории были некоторые проблемы".

    Также дипломат выразил желание, чтобы войска США и других западных стран, которые имеют близкие отношения с Афганистаном, "давным-давно уехали из Афганистана".

    "Они борются с терроризмом - против "Талибана", против ДАИШ (ИГ). Мы можем это делать", - сказал дипломат.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi