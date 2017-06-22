Аэропорт Пекина отменил 180 рейсов из-за штормового предупреждения

© Courtesy İmage

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 183 рейса были отменены в пекинском международном аэропорту Шоуду (Столица) из-за штормового предупреждения, объявленного в китайской столице в связи с грозами и ливнями.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС представитель администрации аэропор-та.

Ранее власти китайской столицы и ряда регионов КНР объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы и ливней. Метеослужбы Китая прогнозируют, что в отдельных районах страны в ближайшие дни может выпасть до 150-180 мм осадков.

Власти столицы уже объявили "желтый" уровень опасности, горожан и жителей пригорода просят избегать нахождения в низменных и горных районах, а также у берегов рек. Метро, автобусный парк и другие транспортные службы города переведены на усиленный режим работы.