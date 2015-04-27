Аэропорт Катманду не справляется с нагрузкой, многие самолеты не могут совершить посадку

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Международный аэропорт Трибхуван, расположенный в пригороде столицы Непала Катманду, не справляется с нагрузкой, которая значительно возросла из-за проведения эвакуации и доставки гуманитарной помощи, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В аэропорту не хватает топлива. Многие самолеты не могут приземлиться из-за большого количества скопившегося в воздушной гавани транспорта. Часть рейсов направляют в другие города в соседней Индии", - приводит информагентство Kyodo слова представителя посольства Японии в Непале.

Так, самолет, который должен был доставить группу японских спасателей и военнослужащих национальных сил самообороны, был перенаправлен в индийский город Калькутта. После этого он вновь вылетел в направлении Катманду, однако наземные службы непальской воздушной гавани повторно дали указание самолету лететь назад в Индию.

Самолет с отрядом российских спасателей пока также находится в аэропорту столицы Индии и ожидает разрешения на вылет. В связи с загруженностью аэропорта в Катманду, властями Непала было принято решение о приостановке приема транспортной авиации.

После землетрясения аэропорт Трибхуван несколько раз приостанавливал свою работу из-за повторных толчков, проводилась частичная эвакуация персонала.