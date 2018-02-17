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    Адмирал США призвал готовиться к войне с Китаем

    Гарри Харрис: КНР постоянно наращивает военную мощь, и в ближайшее время армия в Южно-Китайском море будет сильнее американской© Stars and Stripes

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китаем.

    Как передает Report со ссылкой на Guardian, об этом заявил посол США в Австралии, адмирал Гарри Харрис.

    По его словам, КНР постоянно наращивает военную мощь, и в ближайшее время армия в Южно-Китайском море будет сильнее американской.

    При этом адмирал указал, что в США предпочитают не замечать очевидного и игнорируют угрозу.

    Г.Харрис считает, что политики должны приложить все силы, чтобы избежать войны, но при этом должны готовиться к ней.

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