Адмирал США призвал готовиться к войне с Китаем

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Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на Guardian, об этом заявил посол США в Австралии, адмирал Гарри Харрис.

По его словам, КНР постоянно наращивает военную мощь, и в ближайшее время армия в Южно-Китайском море будет сильнее американской.

При этом адмирал указал, что в США предпочитают не замечать очевидного и игнорируют угрозу.

Г.Харрис считает, что политики должны приложить все силы, чтобы избежать войны, но при этом должны готовиться к ней.