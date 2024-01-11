Администрация Байдена поддержала закон о конфискации замороженных активов РФ

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, который позволит конфисковать замороженные на Западе российские активы на сумму около $300 млрд.
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Средства планируется использовать для восстановления Украины. В документе, который Совет национальной безопасности США направил в комитет по международным отношениям Сената, говорится, что администрация "в принципе" приветствует законопроект, который позволит конфисковать финансовые средства России.
"Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти США для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины", - приводит агентство отрывок из этого документа.
Как отмечает Bloomberg, Байден решил поддержать подобный шаг после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали новый пакет помощи Киеву.