 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Адель аль-Джубейр: Военная кампания в Йемене скоро завершится

    Эр-Рияд считает признаком скорого окончания военной кампании то, что Али Абдалла Салех и хуситы приняли резолюцию ООН 2216

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр заявил в среду, что он видит признаки скорого окончания военной кампании, начавшейся в Йемене в марте этого года, сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтер.

    "Одним из признаков того, что кампания близится к завершению, является факт того, что (экс-президент Йемена) Али Абдалла Салех и хуситы приняли резолюцию ООН 2216 и на ее основе вступают в переговоры", - отметил аль-Джубейр на пресс-конференции в Эр-Рияде.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi