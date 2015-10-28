Адель аль-Джубейр: Военная кампания в Йемене скоро завершится

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр заявил в среду, что он видит признаки скорого окончания военной кампании, начавшейся в Йемене в марте этого года, сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтер.

"Одним из признаков того, что кампания близится к завершению, является факт того, что (экс-президент Йемена) Али Абдалла Салех и хуситы приняли резолюцию ООН 2216 и на ее основе вступают в переговоры", - отметил аль-Джубейр на пресс-конференции в Эр-Рияде.