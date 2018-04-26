Абэ вновь призвал сохранить максимальное давление на КНДР

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь заявил о необходимости сохранения максимального давления на КНДР, чтобы добиться от Пхеньяна конкретных мер по денуклеариации, и намерен продолжать взаимодействие по этому вопросу с США, Южной Кореей, Китаем и Россией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты японского парламента.

"В диалоге с КНДР ради самого диалога нет никакого смысла. Международному сообществу необходимо сохранить максимальное давление и добиваться конкретных действий от КНДР", — сказал Абэ.