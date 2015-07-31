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    79-летний жених проплыл 800 метров на собственной свадьбе

    Норвежец Трюгве Бернхардсен проплыл 800 метров к своей 65-летней невесте Эллен Хертцберг

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ 79-летний норвежец Трюгве Бернхардсен проплыл 800 метров к своей 65-летней невесте Эллен Хертцберг. 

    Как передает Report, об этом сообщает Корреспондент.

    Мужчина плыл в сопровождении двух внуков, при этом погодные условия явно не способствовали подвигу – начался дождь и поднялся сильный ветер. При этом температура воды не превышала 14 градусов.

    Перед заплывом Трюгве пообщался с журналистами и в шутку сказал, что их присутствие на церемонии является гарантией того, что он уплывет в обратном направлении. "Если я решу сказать "да", я поплыву прямо. Если "нет", то я уплыву в море. Думаю, жена хотела каких-то гарантий", – добавил Бернхардсен, увлекающийся плаванием.

    Невеста Эллен Хертцберг рассказала, что у нее не было выбора. "Он не хотел на мне жениться, если ему не разрешат плыть к невесте. И я подумала, а почему бы и нет", – отметила она.

    После заплыва жених, который много лет занимается плаванием, рассказал, что это было для него сложным испытанием. "Было ужасно холодно, мои ноги полностью окоченели", – говорит Трюгве.

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