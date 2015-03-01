​68 лет назад учредили Международный валютный фонд

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 1 марта 1947 года начал свою деятельность Международный валютный фонд.

Как передает Report, идея о создании такого органа, который бы способствовал международному сотрудничеству и обеспечивал стабильность мировых валют, возникла в конце Второй мировой войны.

Инициаторами создания МВФ стали те же страны, которые создали ООН, за исключением СССР и стран Варшавского пакта. Первым государством, которое взяло кредит после создания фонда, была Франция. Размер займа составил 25 млн. долларов, средства пошли на послевоенную реконструкцию.

Сейчас членами МВФ являются 188 мировых стран. Главные задачи фонда - кредитование, стабилизация мировых валютных курсов, консультации стран-должников и другие. Наполнение фонда происходит за счет внесения государством-членом средств в уставный капитал организации.

Размер взноса определяется на основании веса страны в мировой экономике. Наибольшая сумма квот приходится на США, Японию, Германию, Великобританию и Францию. Доля в 25-ти наиболее развитых стран составляет около 63%.