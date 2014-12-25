​Более 650 тыс. человек покинули свои дома из-за наводнений на Шри-Ланке

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Более 650 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома из-за наводнений и схода оползней, вызванных проливными дождями на Шри-Ланке. Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", ранее сообщалось о 60 тысячах эвакуированных.

Проливные дожди обрушились на северные и центральные части страны 19 декабря. Больше всего, по данным местного центра по ликвидации последствий стихийных бедствий, в результате удара стихии пострадал округ Баттикалоа на северо-востоке страны, где наводнения затронули около 450 тысяч человек.