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6 человек пострадали в результате стрельбы в США

6 человек пострадали в результате стрельбы в США

Шесть человек пострадали в результате перестрелки в центре американского города Индианаполис (штат Индиана) вечером в субботу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию города.

По данным телеканала, стрельба произошла в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса. 

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шестерых пострадавших, включая подростков. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. 

По предположению полиции, нападение было совершено одним человеком, ведутся его поиски.

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