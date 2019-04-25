Опрос: 42% французов уже не чувствуют себя комфортно в своей стране

42% французов не чувствуют себя также комфортно в своей стране, как раньше.

Как сообщает французское бюро Report, об этом говорится в ежегодном отчете Национальной консультативной комиссии по правам человека Франции (CNCDH), посвященном результатам опроса, проведенного гражданами страны по вопросам расизма, антисемитизма и ксенофобии.

В документе отмечается, что в списке наиболее беспокоящих французов вопросов иммиграция находится на 11 месте. 57% населения считает, что иностранцы приезжают во Францию, чтобы воспользоваться социальным обеспечением.

В то же время, 4 из 10 участвовавших в опросе респондентов заявили об угрозе исламской религии национальной идентичности Франции. Однако, несмотря на это, французы высоко ценят мусульман, и 80 процентов из них считают, что французы-мусульмане являются членами общества.

В отчете также подчеркивается, что начиная с 1990 года уровень толерантности среди французов не был столь высок, как в 2018 году. На данный момент этот показатель равен 67-ми на каждые 100 человек, что на 13 очков больше, чем в 2010 году, когда уровень толерантности был высок. В 2014 году 62% французов, считающих слишком высоким показатель беженцев, заявляли, что не чувствуют себя также комфортно в своей стране, как раньше.