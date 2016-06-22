​34 ливийских военных погибли в операции против ИГИЛ в Сирте

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 34 проправительственных военных погибли в ходе операций против террористической группировки ИГИЛ в ливийском городе Сирт во вторник.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков города Мисрата.

По данным ливийских медиков, также 100 военных получили ранения.

Ранее сообщалось, что проправительственным силам удалось отбить у боевиков ИГИЛ радиостанцию, мечеть, порт и ряд кварталов города, который является последним оплотом террористической группировки в стране.