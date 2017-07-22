28 человек приговорены к смертной казни по делу об убийстве генпрокурора Египта

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Уголовный суд египетской столицы вынес в субботу приговор о смертной казни через повешение 28 обвиненным по делу об убийстве генерального прокурора страны Хишама Бараката в 2015 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель суда.

Под следствием по делу об организации и непосредственном участии в совершении преступления находилось 67 человек, 16 из них - в бегах. Подавляющее большинство из них принадлежит к движению "Братья-мусульмане", которое запрещено в стране и причислено к террористическим группировкам. Среди обвинений - сотрудничество с исламистским движением ХАМАС с целью проведения на египетской территории и других террористических актов.