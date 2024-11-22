ООН: В 2024 году зафиксировано рекордное число смертей гуманитарных работников

Организация Объединенных Наций заявила, что в 2024 году число погибших гуманитарных работников превысило все предыдущие показатели, сделав этот год самым смертоносным в истории для сотрудников, оказывающих помощь по всему миру.

Организация Объединенных Наций заявила, что в 2024 году число погибших гуманитарных работников превысило все предыдущие показатели, сделав этот год самым смертоносным в истории для сотрудников, оказывающих помощь по всему миру.

Об этом передает Report со ссылкой на источники ООН.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), основная причина гибели 281 человека связана с эскалацией насилия на Ближнем Востоке. Это число уже превысило предыдущий рекорд в 280 смертей, зафиксированных за весь 2023 год.

“2024 год стал самым трагичным для гуманитарного персонала, работающего в самых сложных условиях мира”, - заявил представитель УКГВ Йенс Лерке на брифинге в Женеве.

Кроме того, высокий уровень насилия и угроз зафиксирован в Афганистане, Демократической Республике Конго, Южном Судане, Судане, Украине, Йемене и других горячих точках.

По данным УКГВ, из общего числа погибших 268 человек были местными сотрудниками, а 13 - международными. Йенс Лерке отметил, что эти цифры “шокируют гуманитарное сообщество”, подчеркнув, что гуманитарные работники “демонстрируют лучшее, что может предложить человечество, но их убивают в рекордных количествах”.

С момента начала конфликта между Израилем и ХАМАС 7 октября 2023 года на Ближнем Востоке зафиксирована гибель 333 сотрудников гуманитарных организаций. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, за 13 месяцев боевых действий погибли более 44 000 человек, среди которых значительная часть женщин и детей.

ООН призывает к усилению мер безопасности для гуманитарных работников, подчеркнув их ключевую роль в оказании помощи пострадавшим от конфликтов по всему миру.