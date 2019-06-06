Сумма экспорта французского вооружения в 2018 году выросла на 30% по сравнению с показателями 2017-го. Как передаёт французское бюро Report, об этом говорится в ежегодном докладе, который министерство обороны Франции представило парламенту.

В докладе говорится о том, что в 2018 году Франция продала вооружений на 9,1 млрд евро. Но главными импортерами из Франции (согласно показателям за 2009–2018 годы) остаются Индия, Саудовская Аравия и Катар.

Саудовская Аравия, которая участвует в военном конфликте в Йемене, за прошлый год увеличила закупки французской военной техники на 50%. А Катар заказал самолеты-истребители Rafale и многоцелевые вертолеты NH90 на общую сумму около 2,4 млрд евро.