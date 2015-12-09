2017 год провозглашен Международным годом туризма

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2017 год Международным годом туризма. Как сообщает Report, в резолюции по этому поводу делегаты Ассамблеи предложили всем государствам оказывать поддержку туризму, как одному из средств поощрения и ускорения устойчивого развития, особенно ликвидации нищеты.

По данным ООН, ежегодно более одного миллиарда человек совершают путешествия в другие страны. Благодаря этому туризм стал ведущим сектором экономики, на долю которого приходится 10 процентов глобального ВВП и шесть процентов общего мирового экспорта.