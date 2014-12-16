Не менее 15 человек пострадали во время рейса American Airlines

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Самолет направлялся из Сеула в Даллас, но из-за экстренной ситуации пилоты вынуждены были скорректировать маршрут.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости" , самолет приземлился в международном аэропорту Токио Нарита.

Самолет авиакомпании American Airlines АА280, летящий из Южной Кореи в США, попал в зону турбулентности, в результате чего 15 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

Других подробностей о состоянии пассажиров и самолета пока нет.