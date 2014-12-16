 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Не менее 15 человек пострадали во время рейса American Airlines

    Самолет направлялся из Сеула в Даллас

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Самолет направлялся из Сеула в Даллас, но из-за экстренной ситуации пилоты вынуждены были скорректировать маршрут.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости" , самолет приземлился в международном аэропорту Токио Нарита.

    Самолет авиакомпании American Airlines АА280, летящий из Южной Кореи в США, попал в зону турбулентности, в результате чего 15 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

    Других подробностей о состоянии пассажиров и самолета пока нет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi