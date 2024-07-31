Парламент Турции проведет экстренное заседание

15 августа состоится экстренное заседание парламента Турции, на котором выступит палестинский лидер Махмуд Аббас.

Парламент Турции 15 августа проведет экстренное заседание, на котором выступит палестинский лидер Махмуд Аббас.

Как передает Report , об этом говорится в распоряжении главы турецкого законодательного собрания.

"Созываю 15 августа заседание Великого национального собрания Турции, чтобы продемонстрировать нашу решительную поддержку палестинского народа и его дела, а также обеспечить, чтобы голос угнетенного палестинского народа был услышан всем миром. На заседании выступит глава Палестины Махмуд Аббас", - отметил спикер парламента Нуман Куртулмуш.

Департамент коммуникаций президента Турции ранее сообщил, что Аббас посетит Анкару 14-15 августа.

Изначально планировалось, что в августе в один день состоятся выступления перед турецкими депутатами Аббаса и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, который был убит в среду утром в Тегеране в результате ракетного удара.