​Почти 100 человек пострадали в результате крупного пожара в Южной Корее

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ По крайней мере три человека погибли и почти 100 пострадали в результате произошедшего в пятницу в жилом доме в южнокорейском городе Ыйджонбу (провинция Кёнгидо) крупного пожара, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На данный момент известно о 97 пострадавших жильцах - восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Людей из здания эвакуируют через крышу при помощи вертолетов. На месте инцидента работают пожарные расчеты и спасатели, однако локализовать пожар не удается - огонь перебросился на соседнее жилое здание.

По предварительной версии, по не известным пока причинам пожар произошел на автомобильной парковке перед домом, после чего произошло возгорание жилого дома. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.