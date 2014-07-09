Тайфун Ногури на юге Японии привел к первым жертвам

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли, около 30 пострадали в префектуре Окинава на юге Японии в результате мощного тайфуна Ногури, сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости.

У большинства из пострадавших переломы. В основном люди получили травмы при падении во время сильных порывах ветра, сопровождающих тайфун.

Циклон миновал южную префектуру Окинава и приближается к острову Кюсю, неся с собой проливные дожди и ураганный ветер. Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает, что на островах Кюсю и Сикоку к утру четверга может выпасть до 300 миллиметров осадков, а порывы ветра могут достигать 126 километров в час.

Тайфун продолжает движение на север со скоростью 25 километров в час. Сила ветра при порывах достигает 50 метров в секунду — 25-30 метров секунду бывает достаточно, чтобы сбить с ног взрослого человека. Высота волны на море может достигать 10 метров.