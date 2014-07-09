Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Басманный суд Москвы заочно арестовал министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Как сообщает REPORT со ссылкой на ИТАР-ТАСС, по словам представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, показания свидетелей подтверждают причастность А. Авакова к применению запрещенных методов войны.

«Следственным комитетом РФ в качестве свидетелей допрашиваются лица, вынужденно покинувшие территорию Украины в период с 14 апреля в связи с проведением боевых действий. В частных случаях допрашиваются лица, ранее прибывшие из Украины в Россию, если в зоне конфликта проживают их близкие родственники», — сообщил Маркин. По данным представителя СКР, из шести тысяч опрошенных свидетелей половина была признана потерпевшими.