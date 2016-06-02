Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Завтра в Баку начнется IV съезд азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, в двухдневном съезде примут участие более 500 представителей диаспорных организаций Азербайджана из 49 стран мира. На съезде также будут участвовать влиятельные политики, общественные и научные деятели, члены парламента ряда стран.

Согласно программе, участники съезда 2 июня посетят могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, могилы героев, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и комплекс "Турецким шехидам" в Аллее шехидов.

Церемония открытия IV съезд азербайджанцев мира состоится 3 июня в Центре Гейдара Алиева. После официального открытия съезд продолжит работу пленарным заседанием.

В рамках мероприятия планируется встреча представителей азербайджанской диаспоры с руководителями государственных и правительственных структур Азербайджана.

В конце съезда ожидается принятие нескольких документов.

Съезд завершит свою работу 4 июня.

Напомним, что I съезд азербайджанцев мира прошел в Баку 9-10 ноября 2001 года по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. II съезд прошел спустя 5 лет - 16 марта 2006 года по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 февраля 2006 года № 1291. III съезд прошел в Баку 5-6 июля 2011 года.