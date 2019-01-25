Закрытая в Москве мечеть "Инам" будет действовать как общая мечеть

Москва. 25 января. REPORT.AZ/ Взятая в аренду азербайджанцами России мечеть "Инам" ("İnam") в районе Отрадное Москвы, несколько дней назад закрывшаяся по техническим причинам, с сегодняшнего дня восстановила деятельность.

Как сообщает московское бюро Report, она будет действовать как общая мечеть.

Отметим, что мечеть "Инам" была построена по инициативе экс-прокурора Баку Мамеда Гулиева и экс-президента Аяза Муталлибова. В этом деле им помогал друг из Средней Азии, предприниматель Рашид Беязидов.

Для строительства мечети Р.Беязидов предоставил один из принадлежащих ему участков. На данный момент мечеть считается частной собственностью Р.Беязидова.

Игбал Рустамов