 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Закрытая в Москве мечеть "Инам" будет действовать как общая мечеть

    Москва. 25 января. REPORT.AZ/ Взятая в аренду азербайджанцами России мечеть "Инам" ("İnam") в районе Отрадное Москвы, несколько дней назад закрывшаяся по техническим причинам, с сегодняшнего дня восстановила деятельность. 

    Как сообщает московское бюро Report, она будет действовать как общая мечеть. 

    Отметим, что мечеть "Инам" была построена по инициативе экс-прокурора Баку Мамеда Гулиева и экс-президента Аяза Муталлибова. В этом деле им помогал друг из Средней Азии, предприниматель Рашид Беязидов.  

    Для строительства мечети Р.Беязидов предоставил один из принадлежащих ему участков. На данный момент мечеть считается частной собственностью Р.Беязидова. 

    Игбал Рустамов 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi