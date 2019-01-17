В Украине азербайджанец выдвинул свою кандидатуру в президенты

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Бывший депутат Верховной Рады Украины (парламент), бывший начальник Фискальной службы страны, азербайджанец по национальности Роман Микаил оглу Насиров выдвинул свою кандидатуру на очередные президентские выборы в стране.

Как сообщает Report, Р.Насиров уже представил документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины.

Рейтинг Р.Насирова в стране невысок. Это связано с его отстранением от занимаемой должности начальника Фискальной службы за коррупционные действия и арест.

Отметим, что уроженец Геранбойского района Азербайджана Роман Насиров не участвует в деятельности азербайджанской диаспоры в Украине.

Напомним, что избирательная кампания в Украине началась с 31 декабря, выборы состоятся 31 марта. ЦИК уже зарегистрировал кандидатуры в президенты 8 человек.