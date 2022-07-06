В Украине азербайджанцы создали международный гуманитарный фонд

Проживающие в Украине азербайджанцы создали международный гуманитарный фонд в связи с войной в этой стране.

Проживающие в Украине азербайджанцы создали международный гуманитарный фонд в связи с войной в этой стране.

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, учредителями международного гуманитарного фонда "Атеш" являются глава Общества азербайджанцев Винницкой области Украины Алиш Сафаров и депутат Винницы азербайджанского происхождения Теймур Абушов.

Фонд создан для систематизации и законодательного оформления помощи, которую оказывают азербайджанцы, проживающие в этой стране, и те, кто из-за войны временно покинул ее, пострадавшим от военных действий, развязанных Россией в Украине. Фонд также помогает раненым солдатам ВС Украины, проходящим лечение в Виннице.

Фонд осуществляет миссию по оказанию самой разной помощи детям, потерявшим родителей из-за войны, семьям, лишенным жилья, раненым солдатам, также гуманитарной поддержки армии.